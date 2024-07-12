أخبار الاتحاد اليوم | لؤي مشعبي يرد على "هلاليته" وتصرف غريب من كريم بنزيما

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 12 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 12 يوليو 2024.

لا يزال النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يؤكد نفوذه داخل صفوف العميد، في ظل تحرك الإدارة من أجل حسم الصفقات الجديدة، في موسم الميركاتو الصيفي.

رد الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي، على العرض المقدم من عملاق السعودية الاتحاد؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.

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قررت إدارة نادي الاتحاد، استبعاد 8 لاعبين من قائمة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي سافرت إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، من أجل إجراء معسكر تحضيري للموسم الرياضي الجديد.

في مفاجأة من العيار الثقيل.. رفض مسؤولو نادي الهلال السعودي، التعاقد مع أحد نجوم "عملاق جدة" الاتحاد، في صيف العام الحالي.

حدد رفيع الشهراني وكيل أعمال عبد الرحمن العبود جناح نادي الاتحاد، موقف الأخير من الاستمرار مع العميد خلال الموسم المقبل، بعد نهاية فترة إعارته إلى نادي الاتفاق.

وضح رفيع الشهراني وكيل أعمال زكريا هوساوي الظهير نادي الاتحاد، موقف الأخير من الاستمرار مع ناديه، بعد الأخبار التي تم تداولها عن رغبته في الرحيل.

كشف جان لوكا وكيل أعمال المدرب السويسري مراد ياكين، عن مفاجأة بشأن مفاوضات نادي الاتحاد مع الأخير من أجل تدريب الفريق خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

تحرك نادي الاتحاد بشكل مفاجئ بشأن صالح الشهري مهاجم الهلال السابق، وذلك بعد أن تخلى عنه ناديه خلال الفترة الماضية.

اشتعلت منافسة شرسة بين 4 أندية سعودية، خلال الساعات القليلة الماضية؛ لـ"التعاقد" مع أحد لاعبي عملاق الرياض الهلال، خلال صيف العام الحالي.

يبدو أن نادي الاتحاد السعودي؛ سيكون هو صاحب "الكلمة العليا" في الميركاتو الصيفي بالمملكة؛ وذلك بعد النتائج الكارثية خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024.

واصل النجم الفرنسي كريم بنزيما، إثارة الجدل في الشارع الرياضي السعودي، وبين جماهير "عملاق جدة" الاتحاد، والذي ينشط بين صفوفه حاليًا.

رد لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، على الحملة الجماهيرية ضده؛ والتي تتهمه بالانتماء إلى عملاق الرياض الهلال.