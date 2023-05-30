أخبار الاتحاد اليوم | كريم ينزيما و3 صفقات ودعوة لوقفة احتجاجية أمام منزل أنمار الحائلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق الـ30 من مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء ، الموافق الـ30 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

الاتحاد يرعب النصر .. "4 صفقات ضخمة وفسخ عقد نجم كبير"

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، فسخ عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالعالتفاصيل).

"لا لخراب المنظومة" .. دعوة لجماهير الاتحاد لتنظيم وقفة احتجاجية أمام منزل أنمار الحائلي

بعد أيام قليلة من التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، يبدو أن أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، قرر الرحيل عن منصبه (طالع التفاصيل).

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

لن يكون الاتحاد مجبرًا على أي نتيجة ولا تقع عليه أي ضغوط لأول مرة منذ وقت طويل وهو يواجه الطائي في الجولة 30 والأخيرة من عمر دوري روشن السعودي 2022-2023 (طالع التفاصيل).

رعب في إسبانيا من ضياع مونديال 2030 .. السعودية تزيد عرضها لضم بنزيما

تُثير تحركات المملكة العربية السعودية الرعب في الإعلام الإسباني من شبح خسارة سباق تنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع البرتغال والمغرب، وقد وُصف العرض المقدم لانتقال كريم بنزيما لأحد أندية دوري روشن بأنه خطوة ضمن تلك التحركات (طالع التفاصيل).

أنخيل دي ماريا يخون ليونيل ميسي .. ويفتح الباب أمام الهلال والنصر والاتحاد "لمن يدفع أكثر"

لأيام طويلة ونحن نسمع أن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، يرغب في مزاملة مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي، في نادي الهلال، خلال الموسم الرياضي القادم (طالع التفاصيل).

التشكيك مستمر .. وزارة الرياضة تنضم للمتهمين بـ"التلاعب" في مباريات دوري روشن السعودي!

تقريبًا لم يفلت إلا قلة قليلة من اتهامات التلاعب بمباريات الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، لكن الحلقة الأخيرة من هذه الاتهامات طالت وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل (طالع التفاصيل).

"أصبحت طبيبًا أم فاعل خير؟" .. المريسل يرد أخيرًا على الاتحاديين والسخرية متواصلة!

رد الإعلامي عبد العزيز المريسل أخيرًا على مطالبات جمهور الاتحاد له باعتزال الإعلام تنفيذًا لتحديه الذي أكد خلاله البعد عن العمل الإعلامي حال فوز العميد بلقب دوري روشن السعودي تحت قيادة الإدارة الحالية برئاسة أنمار الحائلي، وهو ما حدث بالفعل مساء السبت الماضي (طالع التفاصيل).