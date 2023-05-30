"لا لخراب المنظومة" .. دعوة لجماهير الاتحاد لتنظيم وقفة احتجاجية أمام منزل أنمار الحائلي

قرار صادم من أنمار الحائلي يهدد بـ"خراب منظومة" نادي الاتحاد

بعد أيام قليلة من التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، يبدو أن أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، قرر الرحيل عن منصبه.

الحائلي وأعضاء مجلس إدارته تنتهي فترة ولايتهم في نادي الاتحاد، خلال شهر يونيو 2023؛ بعد انتخابهم في صيف عام 2019؛ ولمدة 4 سنوات كاملة.

وأعلن الإعلامي والناقد الرياضي جمال عارف، المقرب جدًا من البيت الاتحادي، أن الحائلي ومجلسه، قرروا عدم الترشح في انتخابات النادي القادمة.

وأعرب عارف في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، عن استغرابه من هذا القرار؛ قائلًا: "يا أنمار أنت وافقت على تولي المهمة، في أصعب مراحل الاتحاد، وعندما حققت النجاحات قررت الرحيل، وهذا سيتسبب في خراب المنظومة!".

وأكد الناقد الرياضي، على أن جماهير الاتحاد، لن تقبل برحيل الحائلي، والذي وصفه بـ"الرئيس الذهبي للنادي"، لما حققه خلال فترة ولايته.

وأضاف عارف: "جماهير الاتحاد وأنا على رأسهم، سنذهب إلى بيتك؛ لكي نمنعك من الرحيل، وسنجبرك على الترشح في الانتخابات القادمة.. وأنت ستحقق النجاحات وسترى ذلك".

وعن أبرز الأسماء التي ممن الممكن أن ترحل عن العميد، في الصيف القادم، رشح جمال عارف 3 نجوم؛ هم: "المصري طارق حامد، والبرازيلي برونو هنريكي، والإنجولي هيلدر كوستا".