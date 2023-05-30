الاتحاد يرعب النصر .. "4 صفقات ضخمة وفسخ عقد نجم كبير"

بعد الدوري .. تحركات مثيرة من الاتحاد في الميركاتو الصيفي

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، فسخ عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الاتحاد قدّم موسمًا رائعًا في 2022-2023؛ حيث توّج بلقبي دوري روشن للمحترفين والسوبر السعودي؛ كما ضمن المشاركة في بطولة كأس العالم الأندية، والتي تستضيفها المملكة في ديسمبر القادم.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، قررت الإدارة الاتحادية، فسخ عقد زياد الصحفي، قلب دفاع الفريق الأول، والذي تم إعارته إلى نادي التعاون، في الموسم الرياضي الحالي.

وكشفت الصحيفة، عن أن عقد الصحفي مع العميد، يمتد حتى صيف عام 2025؛ بعد أن تم تجديده في 2022؛ ولمدة 3 سنواتٍ كاملة.

وعلى جانب آخر.. أعلن الإعلامي الرياضي رودي جاليتي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، استهداف نادي الاتحاد، 3 نجوم عالميين إلى جانب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما؛ وهم: "متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، الجناح الإيفواري ويلفريد زاها، والجناح الإسباني آداما تراوري".

جدير بالذكر أن اسم كانتي، ارتبط كثيرًا بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حال الموافقة على القدوم إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم القادم؛ أيضًا ترددت أنباء عن محاولات من العالمي؛ لجمع زاها والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في فريقٍ واحد.