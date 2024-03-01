أخبار الاتحاد اليوم | كارثة أمام الهلال .. وحقيقة أزمة كريم بنزيما

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة الموافق الأول من مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق الأول من مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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الاتحاد يوضح رسميًا .. حقيقة أزمة كريم بنزيما قبل كلاسيكو الهلال

بعد فترة من الصمت منذ أمس الأربعاء، أوضح نادي الاتحاد السعودي أخيرًا رسميًا، حقيقة أزمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وغيابه عن مران الفريق قبل كلاسيكو الهلال (طالع التفاصيل).

كارثة في الاتحاد .. غياب 8 نجوم أمام الهلال وحسم مصير كريم بنزيما

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أزمة كبرى؛ قبل كلاسيكو المملكة الكبير أمام الهلال، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).

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ضرب فرحة الاتحاد.. "أحترم ميدو ولكن صلاح لم يوقع لنادٍ سعودي!"

تحدث ديفيد أورنستين صحفي "بي بي سي" عن مستقبل المصري محمد صلاح في ضوء التصريحات التي أدلى بها النجم أحمد حسام ميدو مؤخرًا حول توقيع المصري عقوده مع ناد سعودي بالفعل (طالع التفاصيل).

"غالبية أهدافه من ركلات جزاء" .. إعلامي يُقلل من ألكسندر ميتروفيتش قبل الكلاسيكو!

قلل الإعلامي بندر الدبيخي من النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال، على الرغم من غيابه عن مباراة الكلاسيكو ضد نادي الاتحاد (طالع التفاصيل).

"لنا في الاتحاد عبرة" .. أندرسون تاليسكا يلوم لاعبي النصر وتصرفاته تلمح لمستقبله!

"البرازيلي أندرسون تاليسكا قرر الرحيل بنهاية الموسم الحالي".. خبر انتشر بقوة في الأيام القليلة الماضية، عن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر (طالع التفاصيل).

بعد محمد صلاح .. عرض سعودي كبير يصدم ليفربول بشأن فان دايك

بدأت الأندية السعودية من الآن التحرك لتدعيم صفوفها بأفضل النجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك باستهداف نجم جديد في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعد أن دخلت تلك الأدية في مفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح (طالع التفاصيل).

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