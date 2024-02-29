الاتحاد يوضح رسميًا .. حقيقة أزمة كريم بنزيما قبل كلاسيكو الهلال

ماذا حدث ليغيب بنزيما عن مران الاتحاد أمس والليلة؟

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بعد فترة من الصمت منذ أمس الأربعاء، أوضح نادي الاتحاد السعودي أخيرًا رسميًا، حقيقة أزمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وغيابه عن مران الفريق قبل كلاسيكو الهلال.

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العميد من المقرر أن يحل ضيفًا على الزعيم غدًا الجمعة، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

ولم يشارك المهاجم الفرنسي في مران الأمس وكذلك الحال اليوم، حتى أنه لم يسافر مع بعثة الفريق إلى الرياض.

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بعض التقارير زعمت أن هناك ظروف شخصية تحول بين اللاعب وانتظامه في المران، وأخرى تحدثت عن إصابته، والنادي الجداوي أثبت صدق الأخيرة..

المركز الإعلامي للاتحاد أوضح أن بنزيما يعاني من آلام في عضلة الساق اليمنى، كشفت عنها الفحوصات الطبية، التي أجراها مؤخرًا، لكنه لم يوضح ما إذا كان سيلحق اللاعب بمواجهة الخامس من مارس المقبل، حيث ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

على جانب آخر، أوضح الاتحاد معاناة مدافعه عمر هوساوي من إصابة في العضلة الضامة، سيغيب على إثرها عن الكلاسيكو كذلك.

يذكر أن الاتحاد يدخل الكلاسيكو محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 37 نقطة، متأخرًا بفارق 22 نقطة عن الهلال؛ محتل الصدارة.

ويلتقي الفريقان خلال 12 يومًا مرتين، فبخلاف لقاء الغد، هناك لقاء الخامس والـ12 من مارس في ذهاب وإياب ربع النهائي الآسيوي.

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