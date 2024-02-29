كارثة في الاتحاد .. غياب 8 نجوم أمام الهلال وحسم مصير كريم بنزيما

ضربة قاسية لنادي الاتحاد في الكلاسيكو..

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أزمة كبرى؛ قبل كلاسيكو المملكة الكبير أمام الهلال، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الاتحاد يحل ضيفًا على الهلال، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ويفتقد العميد الاتحادي، مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، بالإضافة إلى 8 لاعبين "دفعة واحدة"، في مباراة الكلاسيكو أمام الزعيم الهلالي؛ وفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي علاء سعيد.

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سعيد أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، غياب الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، والسباعي السعودي سعد الموسى وعمر هوساوي وفواز الصقور ومهند الشنقيطي ومدالله العليان وعوض الناشري وحامد الغامدي.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الخميس، عن سر غياب بنزيما عن كلاسيكو الهلال والاتحاد؛ وذلك بعد جدل كبير.

الصحيفة أوضحت أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 36 سنة؛ يُعاني من "شد في العضلة"، منعه من المشاركة في تدريبات الفريق الأول، مساء أمس واليوم.

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