ضرب فرحة الاتحاد.. "أحترم ميدو ولكن صلاح لم يوقع لنادٍ سعودي!"

الصفقة التي أسالت الكثير من الحبر..

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تحدث ديفيد أورنستين صحفي "بي بي سي" عن مستقبل المصري محمد صلاح في ضوء التصريحات التي أدلى بها النجم أحمد حسام ميدو مؤخرًا حول توقيع المصري عقوده مع ناد سعودي بالفعل.

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وقال أورنستين لموقع "ذا أثليتك": "احترامي الكامل لميدو وكل من يقدمون هذه المعلومات، لكنني سألت وتم إخباري أن هذه المعلومات ليست صحيحة، وأن العقود لم يتم توقيعها خارج ليفربول".

وأردف: "بالتأكيد ستكون هناك ملاحقة كبيرة لصلاح من أندية الدوري السعودي خصوصًا مع دخوله الأشهر الـ 12 الأخيرة في عقده، لكن لا يوجد ما يشير إلى الآن إلى أنه ينوي مغادرة ليفربول أو أوروبا".

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ويبدو صلاح مرشحًا للانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة الاتحاد، الذي دخل في صفقة صلاح بقوة خلال الميركاتو الصيفي الماضي قبل أن ينتهي كل شيء ببقاء الملك المصري في الريدز.

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