أخبار الاتحاد اليوم | قنبلة أنمار الحائلي الجديدة .. والكشف عن شرط "جنوني" في عقد مارسيلو جاياردو

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق الـ15 من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الـ15 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"استمرار أنمار الحائلي رئيسًا للاتحاد وهذا مصير لؤي ناظر!" .. إعلامي يفجر قنبلة مدوية جديدة

"ماذا يحدث في نادي الاتحاد؟!".. سؤال أصبح يحتاج إلى إجابة عاجلة، في ظل اللغز الكبير الذي يحيط بهذا الكيان الرياضي العملاق (طالع التفاصيل).

الكشف عن قيمة "الشرط الجزائي" في عقد مارسيلو جاياردو مع الاتحاد .. وأول رد من المدرب!

"قرار إقالته تم اتخاذه ولكن لم يتحوّل إلى رسمي حتى الآن".. هذا هو حال المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مع نادي الاتحاد السعودي (طالع التفاصيل).

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صفقة عالمية "مجانية" على أبواب الاتحاد .. ومفاوضات جادة مع ثنائي الأرجنتين

يخطط مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بـ"قوة"، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ من أجل تعويض "الموسم الكارثي" في 2023-2024 (طالع التفاصيل).

بعد تير شتيجن .. حارس عالمي آخر يرفض الانتقال إلى الاتحاد

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، ضربة جديدة؛ قبل فتح باب الانتقالات الصيفية، بشكل رسمي (طالع التفاصيل).

"أصحابي خانوني ومؤامرة دمرت الاتحاد" .. محمد نور يخرج عن صمته

يبدو أن الشارع الرياضي السعودي، على موعد كبير للتعرف على مجموعة من الأسرار الجديدة، التي سيكشف عنها أسطورة نادي الاتحاد والمنتخب الوطني محمد نور (طالع التفاصيل).

"لم يكن الهلال يذوق النوم بسبب ما نفعله به!" .. نجم الاتحاد الأسبق يرد على كارثة الـ7 هزائم

رد أحد النجوم السابقين في نادي الاتحاد السعودي، على الهزائم المتتالية التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم، أمام عملاق الرياض الهلال (طالع التفاصيل).

"برشلونة في حضرة أساطير الاتحاد" .. محمد نور يحدد ملامح مهرجان اعتزاله

اختار محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، الفريق الذي سيلعب أمامه، في مهرجان اعتزاله، المقرر بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

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