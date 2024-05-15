"استمرار أنمار الحائلي رئيسًا للاتحاد وهذا مصير لؤي ناظر!" .. إعلامي يفجر قنبلة مدوية جديدة

مفاجآت نادي الاتحاد لا تنتهي أبدًا..

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"ماذا يحدث في نادي الاتحاد؟!".. سؤال أصبح يحتاج إلى إجابة عاجلة، في ظل اللغز الكبير الذي يحيط بهذا الكيان الرياضي العملاق.

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الاتحاد الذي توّج بثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس السوبر السعودي 2022-2023، عانى من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي، مع عديد من الأزمات الإدارية.

وبسبب النتائج الكارثية.. قررت الإدارة الاتحادية، "إقالة" الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول، قبل أن تتراجع مؤقتًا؛ بسبب الفشل في التوصل إلى تسوية مالية معه.

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وعلى طريقة جاياردو.. خرجت تسريبات بشأن إمكانية "استمرار" أنمار الحائلي، رئيسًا لمجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، على الرغم من إعلانه الرحيل نهائيًا، وعدم الترشح في الانتخابات القادمة.

ووفقًا للإعلامي الرياضي محمد البكيري، مساء اليوم الأربعاء، يأتي استمرار الحائلي "المرتقب"؛ بعد وجود اتجاه قوي من لؤي ناظر، لعدم الترشح لرئاسة النادي.

البكيري كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، في هذا السياق: "حسب مصادري.. لؤي ناظر لن يترشح لرئاسة نادي الاتحاد، وأنمار الحائلي سيستمر رئيسًا".

وكشف الإعلامي الرياضي المقرب من البيت الاتحادي، عن أن الحائلي سيقوم بـ"تشكيل" مجلس إدارة جديدة، للعمل معه في النادي، خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن ناظر كان قد وضع شرطًا لخوض الانتخابات، وهو أن يكون لديه صلاحيات كبيرة؛ قبل أن يعلن عزمه الترشح رسميًا لرئاسة نادي الاتحاد.

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