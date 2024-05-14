"برشلونة في حضرة أساطير الاتحاد" .. محمد نور يحدد ملامح مهرجان اعتزاله

مفاجأة جديدة من محمد نور للجماهير الرياضية..

اختار محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، الفريق الذي سيلعب أمامه، في مهرجان اعتزاله، المقرر بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

نور أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا، في عام 2016؛ وذلك بعد 20 سنة كاملة، مثّل فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وتخللها فترة إعارة لمدة موسم رياضي واحد فقط، إلى النصر.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، اختار الأسطورة السعودية، توجيه الدعوة إلى العملاق الإسباني برشلونة؛ للمشاركة في مهرجان اعتزاله.

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الصحيفة كشفت عن أن نور، بدأ في إجراء اتصالات هاتفية بنفسه، مع عددٍ من نجوم الاتحاد السابقين؛ لدعوتهم إلى المشاركة في المباراة.

وفي مقدمة النجوم الذين دعاهم محمد نور؛ المهاجم الجزائري المعتزل عبد الملك زياية، والمغربي هشام بوشروان، والبرازيلي أندرسون لوتشيانو "تشيكو"، بالإضافة إلى العُماني أحمد حديد، وأسامة المولد.

وبعيدًا عن نجوم العميد السابقين.. أعلنت الصحيفة، دعوة محمد نور؛ لكل من سامي الجابر وحسين عبد الغني ونواف التمياط، الذين زاملهم بألوان المنتخب السعودي.

جدير بالذكر أن نور أشار في وقتٍ سابق، إلى تعاقده مع شركتين؛ من أجل تنظيم وتسويق حفل اعتزاله، مع إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية.