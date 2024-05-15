بعد تير شتيجن .. حارس عالمي آخر يرفض الانتقال إلى الاتحاد

صفعة جديدة لنادي الاتحاد..

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، ضربة جديدة؛ قبل فتح باب الانتقالات الصيفية، بشكل رسمي.

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الاتحاد عانى من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث خسر فرصة المنافسة على كافة الألقاب والبطولات، مع احتلال "المركز الخامس"، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي دافيد لينش، عن رفض النجم البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، الانتقال إلى الملاعب السعودية، في الصيف القادم.

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لينش أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، على أن أليسون يشعر بـ"سعادة كبيرة" في ليفربول، ويرغب في الاستمرار مع الفريق الأول، خلال الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

ووضع نادي الاتحاد السعودي، نجم ليفربول على قائمة أولوياته، لتدعيم مركز حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم القادم؛ إلى جانب كل من الألماني أندريه تير شتيجن "برشلونة الإسباني"، والبرازيلي الآخر إيدرسون "مانشستر سيتي الإنجليزي".

جدير بالذكر أن صحيفة "سبورت" الإسبانية أعلنت في وقتٍ سابق، رفض تير شتيجن، فكرة الرحيل عن نادي برشلونة والانتقال إلى العميد الاتحادي، في الصيف القادم.

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