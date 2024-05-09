أخبار الاتحاد اليوم | صدمة بسبب محمد صلاح .. وإيبانيز يرفض بيع الأهلي من أجل العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 9 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 9 مايو 2024

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لا يكتفي بأنمار الحائلي وكعكي فقط .. جمهور الاتحاد يضغط لرحيل مسؤول آخر!

عبرت جماهير نادي الاتحاد عن غضبها تجاه عبد الله السالم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للنادي، وذلك بعدما حملته مسؤولية انهيار الفريق وخروجه الموسم الحالي دون تحقيق أي إنجاز يُذكر. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | أشار له بإصبعه .. مشجع اتحادي يُحاول استمالة روجير إيبانيز للرحيل عن الأهلي!

حاول مشجع اتحادي استمالة المدافع البرازيلي روجير إيبانيز مدافع النادي الأهلي، من أجل إقناعه بأن العميد أفضل من فريقه، ليجد رد فعل مفاجئ من اللاعب. "اقرأ التفاصيل"

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قبل مواجهة الاتفاق .. عبد الله المعيوف يُزيد من معاناة الاتحاد!

يستعد نادي الاتحاد لمواجهة صعبة أمام نظيره الاتفاق مساء غدٍ الجمعة، بالجولة 31 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليتسبب الحارس عبد الله المعيوف في زيادة معاناة النمور. "اقرأ التفاصيل"

"تم التحرك رسميًا" .. الاتحاد يهدد الهلال بغياب نجمه المتألق أمام النصر

مستغلًا عدم مرور فترة الـ30 يومًا، تقدم نادي الاتحاد بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، نجم فريق الكرة بنادي الهلال. "اقرأ التفاصيل"

"محمد صلاح في القادسية" .. توقع هلالي يصدم الاتحاد ويُنذر أندية دوري روشن!

أثار الناقد الرياضي محمد الذايدي، جدلًا جماهيريًا، حول توقعاته بالحركة التي سيشهدها نادي القادسية في المرحلة المقبلة، بعد العودة إلى منافسات دوري روشن للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

نجم الشباب السابق يتمنى هزيمة الأهلي ويكشف سبب تراجع الاتحاد!

كشف أمير عزمي مجاهد نجم نادي الشباب السابق، عن أنه يتمنى هزيمة الأهلي، في المباراة المقبلة التي ستجمع بين الليوث والراقي يوم السبت المقبل. "اقرأ التفاصيل"

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