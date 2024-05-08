"تسببت في الكوارث" .. جماهير الاتحاد تُطالب برحيل الرئيس التنفيذي وتحمله مسؤولية الانهيار!

الغضب يسيطر على جماهير الاتحاد

SHAHID

عبرت جماهير نادي الاتحاد عن غضبها تجاه عبد الله السالم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للنادي، وذلك بعدما حملته مسؤولية انهيار الفريق وخروجه الموسم الحالي دون تحقيق أي إنجاز يُذكر.

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وبعد أن نجح الهلال الموسم الماضي في التتويج بدوري روشن السعودي وكأس السوبر، خرج الموسم الحالي 2023-2024 دون تحقيق أي بطولة.

وأصبح وسم "استمرار السالم مرفوض" الأكثر تداولًا عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث طالبت الجماهير بضرورة رحيله بسبب إخفاقات الفريق التي يتحملها.

وقال أحد الجماهير الاتحادية في تغريدته: "أبوي الله يرحمه ويغفر له كان يقول لي المكان اللي منت مرغوب فيه لا تجلس فيه وأنا أقول يالسالم خذ بنصيحة وأرحل أنت غير مرحب فيك".

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بينما قال آخر: "توكل على الله واترك المجال لغيرك، ورانا أمور ثانية نحلها"، وغرد آخر: "دائمًا وأبدًا خروج هالكارثة أهم من خروج أنمار وكعكي، والتخلص من الكل هو الأهم، بقاء إحداهم ما يعني إلا استمرار الفشل فمبالك بمن تسبب في الكوارث بالصيف وتباعًا بالشتوية، خروجه مطلبنا الأول لا مكان للمتلونين في الاتحاد".

جاء ذلك بعدما أعلن أنمار الحائلي رئيس الاتحاد وأحمد كعكي نائبه، عن رحيليهما عن منصبهما بنهاية الموسم الحالي، ومساندة لؤي هشام ناظر الذي قرر الدخول في انتخابات العميد القادمة.

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