"محمد صلاح في القادسية" .. توقع هلالي يصدم الاتحاد ويُنذر أندية دوري روشن!

القادسية يخطط لثورة كبرى في الموسم المقبل..

SHAHID

أثار الناقد الرياضي محمد الذايدي، جدلًا جماهيريًا، حول توقعاته بالحركة التي سيشهدها نادي القادسية في المرحلة المقبلة، بعد العودة إلى منافسات دوري روشن للمحترفين.

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وقال الذايدي، عبر برنامج "الحصاد الرياضي"، "أنا هلالي، وعندما ظهرت فكرة الخصخصة منذ 5 سنوات، تمنيت أن تستحوذ شركة أرامكو على الهلال، حيث استحوذ صندوق الاستثمارات على الأندية الأربعة (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، تم الاستحواذ بنسبة 75%، بينما استحوذت شركة أرامكو على نادي القادسية بنسبة 100%".

وأضاف "أرامكو فخر السعودية، وكبرت وأصبحت واحدة من كبرى شركات العالم، والقادسية، مع تراكم الخبرات والسنوات، سيكون فريقًا رئيسًا في البطولات، خلال 3 أو 4 سنوات، ولا أتعجب لو حقق كأس الملك أو حجز مقعدًا آسيويًا في الموسم المقبل، وأتوقع أسماءً عالمية ستنتقل إلى القادسية، وقد لا تأتي إلى أندية الصندوق، ولا أستبعد انتقال محمد صلاح إلى القادسية".

وكان الإعلامي وليد الفراج قد أثار جدلًا بحديث سابق عن القادسية، حيث ذكر أن النادي سيحدث حركة كبرى في الفترة المقبلة، ولا يُستبعد انتقال نجم الهلال سالم الدوسري، المتوج بجائزة أفضل لاعب آسيوي، إلى الفريق القدساوي في فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وضمن القادسية تأهله رسميًا إلى دوري روشن السعودي، قبل 3 جولات على نهاية الموسم، حيث يتصدر ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى، برصيد 64 نقطة بعد مرور 31 جولة، ليضمن أحد المقاعد الثلاثة المؤهلة لدوري المحترفين في الموسم المقبل، فيما يحتاج الفريق لفوز وحيد، من أجل التتويج رسميًا بلقب الدرجة الأولى.

وحقق القادسية عددًا من البطولات، عبر تاريخه مع الكرة السعودية، أبرزها في الفوز بلقب كأس ولي العهد عام 1992، وكأس الكؤوس الآسيوية في 1993، كما توج بكأس الاتحاد السعودي عام 1994.

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وارتبط اسم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، برغبة نادي الاتحاد في التعاقد معه، في الميركاتو الصيفي الماضي، وهو الأمر الذي كشف عنه أنمار الحائلي، رئيس المؤسسة غير الربحية، قائلًا إن صلاح كان أحد الصفقات التي طلبها النادي من لجنة الاستقطابات، ولم يتم الاستجابة لطلبه.

SHAHID