نجم الشباب السابق يتمنى هزيمة الأهلي ويكشف سبب تراجع الاتحاد!

خروج هذا اللاعب تسبب في تراجع الاتحاد

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كشف أمير عزمي مجاهد نجم نادي الشباب السابق، عن أنه يتمنى هزيمة الأهلي، في المباراة المقبلة التي ستجمع بين الليوث والراقي يوم السبت المقبل.

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ويستضيف الشباب نظيره الأهلي مساء يوم السبت القادم، بالجولة 31 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وقال أمير عزمي خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية": "أتمنى فوز الشباب في المباراة القادمة ضد الأهلي، والجميع يعرف أنني مثلت الليوث من قبل".

وأضاف عزمي: "المباراة لن تكون سهلة على الفريقين، والشباب في تحسن مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، ومن الممكن أن يفوز، والأهلي قدم مباراة قوية ضد الهلال وكان قريبًا من الفوز".

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وأشاد أمير بمواطنه المصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد، حيث أكد على أنه مدافع رائع وليس من السهل أن يحصل لاعب على شارة القيادة ولكن "الحاجز" يستحقها.

وواصل: "طارق حامد لاعب جيد جدًا وأنا دربته في الزمالك، والاتحاد تأثر كثيرًا بخروجه، والآن يقدم مستوى جيد مع ضمك وأيضًا محمد شريف مع الخليج".

وأنهى عزمي تصريحاته مرشحًا 4 لاعبين في الأهلي والزمالك للانضمام إلى دوري روشن، حيث قال: "إمام عاشور ومحمود كهربا، ومحمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو يستحقون التواجد في الدوري السعودي".

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