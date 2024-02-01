كواليس صادمة .. الاتحاد هزم الهلال والنصر في صفقة الشتاء الكبرى وجوتا أفسدها!

كشف الصحفي سانتي أونا عن كواليس صادمة تخص تحركات الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوي الذي أغلق أبوابه مساء أمس. "اقرأ التفاصيل"

رغم إغلاق الميركاتو .. "فرصة أخيرة" للنصر والاتحاد بعد أزمة المحترفين

أعطت الرابطة السعودية المحترفة، "فرصة أخيرة" إلى جميع أندية دوري روشن، وتحديدًا النصر والاتحاد؛ بعد أزمة المحترفين الثمانية. "اقرأ التفاصيل"

فضيحة غير متوقعة والأمل ذهب وارتحل .. الاتحاد يغرس في "وحل" مارسيلو جاياردو!

في كل إخفاق يمر به الاتحاد في الموسم الجاري، يردد الاتحاديون: "هذا نتاج فترة إعداد نونو سانتو السيئة"، تلك الفترة التي كانت في بداية الموسم، ورفض وقتها المدير الفني البرتغالي "المقال" إقامة معسكر خارجي أو حتى إقامة مباريات ودية، والنتيجة؟ "اقرأ التفاصيل"

"أحلامهم واقعنا" .. الشباب يسخر من الاتحاد بسبب يانيك كاراسكو!

سخر نادي الشباب من نظيره الاتحاد بطريقة جديدة، وذلك بسبب النجم البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب الليوث، الذي حاول العميد ضمه. "اقرأ التفاصيل"

بمبلغ خرافي وضعف الوصيف .. الهلال الأكثر إنفاقًا في قارة آسيا!

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قائمة أكثر الأندية إنفاقًا للأموال في الصفقات خلال موسم 2023-2024، وذلك بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"