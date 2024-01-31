رغم إغلاق الميركاتو .. "فرصة أخيرة" للنصر والاتحاد بعد أزمة المحترفين

قرار جديد من الرابطة السعودية المحترفة..

SHAHID

أعطت الرابطة السعودية المحترفة، "فرصة أخيرة" إلى جميع أندية دوري روشن، وتحديدًا النصر والاتحاد؛ بعد أزمة المحترفين الثمانية.

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العديد من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، يضمون أكثر من 8 محترفين أجانب في قوائمهم؛ وهو العدد الأقصى المسموح به محليًا.

وحسب اللوائح؛ يحق للأندية السعودية، تسجيل أي عدد من الأجانب في قوائمهم، مع الاستعانة بـ8 فقط في المسابقات المحلية، والاستفادة بباقي المحترفين في البطولات الخارجية فقط.

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وفي هذا السياق.. كشف صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأربعاء، عن أن الرابطة المحترفة، أقرت تاريخ الثامن من فبراير المقبل؛ موعدًا نهائيًا للأندية، لتحديد قائمتها من اللاعبين الأجانب الثمانية، وذلك في أعقاب إغلاق باب الانتقالات الشتوية رسميًا.

ويضم نادي الاتحاد في قائمته الحالية، عشرة لاعبين أجانب؛ هم: "مارسيلو جروهي، أحمد حجازي، لويس فيليبي، فابينيو، نجولو كانتي، إيجور كورونادو، جواو فيليبي (جوتا)، رومارينيو، كريم بنزيما، وعبد الرزاق حمد الله".

ومن ناحيته.. يضم نادي النصر، تسعة لاعبين أجانب؛ هم: "دافيد أوسبينا، إيمريك لابورت، عزيز بيهيتش، أليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، وكريستيانو رونالدو"، وهو نفس الأمر في الهلال، الذي حسم قراره، برفع اسم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، المصاب.

SHAHID