فضيحة غير متوقعة والأمل ذهب وارتحل .. الاتحاد يغرس في "وحل" مارسيلو جاياردو!

من كان يظنه الاتحاديون عوضًا بعد "نكبة" نونو سانتو، كانت "وحله" في استقبالهم!

SHAHID

في كل إخفاق يمر به الاتحاد في الموسم الجاري، يردد الاتحاديون: "هذا نتاج فترة إعداد نونو سانتو السيئة"، تلك الفترة التي كانت في بداية الموسم، ورفض وقتها المدير الفني البرتغالي "المقال" إقامة معسكر خارجي أو حتى إقامة مباريات ودية، والنتيجة؟

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العميد يقبع حاليًا في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة، حصدها من 18 مباراة، ليبتعد بفارق 25 نقطة عن الهلال محتل الصدارة، وإن كان الزعيم خاض 19 مباراة.

لكن ولأن في عالم الساحرة المستديرة هناك فرصة ثانية دائمًا، سمحت الظروف للاتحاد بإمكانية تصحيح أوضاعه، بفضل فترة توقف تمتد لأكثر من شهر، لارتباط المنتخب السعودي بمنافسات كأس آسيا قطر 2023 (ودعها بالأمس من دور الـ16)، إذ تُستأنف مباريات دوري روشن في 15 من فبراير المقبل.

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وبالفعل اتخذ الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ خلفية سانتو، قراره بإقامة معسكر خارجي في مدينة دبي الإماراتية، لكن هو معسكر كـ"عدمه"، أعتقد أن العميد لم يحصد من ورائه أي شيء، فقط تكبدت خزينة النادي مصاريف إضافية دون فائدة فنية تُذكر!

ثلاثة أسابيع في دبي شهدت أزمات لا تعد ولا تحصى -منها حتى ما لم يكن ليخطر على بال جمهور النمور في هذا التوقيت- عصفت بمعسكره الخارجي، رغم أن العميد كان أكثر الفرق حاجة لهذا التوقف وذاك المعسكر.

في السطور التالية نستعرض سويًا أبرز الأزمات التي "شوهت" معسكر دبي الاتحادي، والتي من شأنها أن تقضي على آمال الاتحاديين فيما تبقى من الموسم سواء من ناحية المنافسة على دوري أبطال آسيا أو كأس خادم الحرمين الشريفين..