بمبلغ خرافي وضعف الوصيف .. الهلال الأكثر إنفاقًا في قارة آسيا!

الأندية السعودية تُسيطر على قائمة الأندية الآسيوية

SHAHID

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قائمة أكثر الأندية إنفاقًا للأموال في الصفقات خلال موسم 2023-2024، وذلك بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية بشكل رسمي.

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وشهدت القائمة تفوق نادي الهلال على كافة الأندية الآسيوية، بعد المبلغ الضخم الذي صرفه خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية لموسم 2023-2024.

وصرف نادي الهلال خلال موسم 2023-2024 مبلغ 1.5 مليار ريال سعودي، حيث يعد هو النادي الآسيوي الوحيد الذي تجاوز إنفاقه مبلغ المليار ريال.

وجاء في المركز الثاني النادي الأهلي بإنفاقه 748 مليون ريال، ثم النصر بالمركز الثالث بمبلغ 671 مليون ريال، والاتحاد رابعًا بمبلغ 493 مليون ريال سعودي.

بينما يأتي الاتفاق بالمركز السادس بإنفاقه مبلغ 148 مليون ريال سعودي، والشباب في المركز الثامن بإنفاقه 140 مليون ريال سعودي.

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وقامت الأندية بإنفاق الأندية السعودية مجتمعة مبلغ 3.4 مليار ريال، حيث تتواجد في القائمة أندية سعودية.

SHAHID