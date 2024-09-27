أخبار الاتحاد اليوم | جورج جيسوس يتضامن مع نجم العميد .. ورسالة قوية من رئيس الجندل للنمور

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

"ليس لديه أخلاق" .. جورج جيسوس يرد على رونالد كومان ويتضامن مع نجم الاتحاد!

وجه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، ردًا من العيار الثقيل، على تقليل مدرب هولندا، رونالد كومان، من الدوري السعودي، فيما يتعلق بقراره باستبعاد لاعب الاتحاد الجديد، ستيفن بيرجفاين، من قائمة الطواحين. "اقرأ التفاصيل"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قرعة كأس الملك "دور الـ16" | الاتحاد يصطدم بـ"قاهر الأهلي" .. ومواجهة صعبة للنصر وسهلة للهلال

أجريت مساء اليوم الخميس، في العاصمة السعودية "الرياض"، قرعة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

"وجه طلبًا مفاجئًا لجماهير الاتحاد بعد الفوز على الأهلي" .. رئيس الجندل: سعيد بمواجهة المونديالي!

أعرب عبد الله السالم، رئيس مجلس إدارة نادي الجندل، عن سعادته الكبيرة بقرعة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أوقعت فريقه ضد عملاق جدة الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

الاتحاد يعلن تطورات حالة عبدالرحمن العبود الصحية بعد نقله للمستشفى .. وطبيعة إصابة مدافعه!

كشف نادي الاتحاد السعودي، عن تطورات الحالة الصحية للاعب عبدالرحمن العبود، جناح الفريق الأول لكرة القدم، والذي تم نقله إلى المستشفى، في اليومين الماضيين. "اقرأ التفاصيل"

"عقده سيتفوق على رونالدو" .. أجبونلاهور يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال محمد صلاح إلى دوري روشن!

كشف جابرييل أجبونلاهور نجم أستون فيلا السابق، عن مفاجأة بشأن انتقال النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، إلى دوري روشن السعودي بنهاية الموسم الحالي. "اقرأ التفاصيل"