"عقده سيتفوق على رونالدو" .. أجبونلاهور يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال محمد صلاح إلى دوري روشن!

قد نرى صلاح في دوري روشن السعودي الموسم المقبل

كشف جابرييل أجبونلاهور نجم أستون فيلا السابق، عن مفاجأة بشأن انتقال النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، إلى دوري روشن السعودي بنهاية الموسم الحالي.

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عقد صلاح مع ليفربول سينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث لم يتحدث معه النادي الإنجليزي حتى الآن لتجديد عقده، حيث اقترب من الدخول الفترة الحرة في عقده خلال شهر يناير المقبل.

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وقال أجبونلاهور خلال حديثه مع "talkSPORT": "أعرف أن محمد صلاح سيرحل عن ليفربول، وهناك مصدر لي أخبرني بأن النجم المصري سيرحل".

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وأضاف: "الفريق الذي سينتقل له محمد صلاح سيكون سعوديًا، وبعقد قياسي سيكون أعلى من كريستيانو رونالدو مع نادي النصر".

واختتم نجم أستون فيلا السابق حديثه قائلًا: "صلاح سيكون وجه كرة القدم بالسعودية، ومن الصعب أن يرفض العرض الذي وصل له، خاصة وأنه فعل كل شيء في ليفربول".