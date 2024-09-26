الاتحاد يعلن تطورات حالة عبدالرحمن العبود الصحية بعد نقله للمستشفى .. وطبيعة إصابة مدافعه!

بيان رسمي من نادي الاتحاد..

كشف نادي الاتحاد السعودي، عن تطورات الحالة الصحية للاعب عبدالرحمن العبود، جناح الفريق الأول لكرة القدم، والذي تم نقله إلى المستشفى، في اليومين الماضيين.

العبود تعرض لـ"إصابة قوية" على مستوى الوجه، خلال مباراة الاتحاد والعين، في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025، والتي انتهت بفوز العميد (3-0).

الاتحاد أعلن في بيان رسمي، مساء اليوم الخميس، أن الفحوصات التي خضع لها العبود في المستشفى؛ أثبت إصابته بـ"كسر بسيط" في عظام الوجه.

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وأكد العميد الاتحادي أن اللاعب البالغ من العمر 29 سنة، لا يحتاج إلى "عملية جراحية"؛ حيث خرج من المستشفى، مع خضوعه لمتابعة مستمرة من الجهاز الطبي للفريق الأول.

ومن ناحيته.. يُعاني سعد الموسى، قلب دفاع فريق الاتحاد، من كدمة في قدمه اليمنى، تعرض لها ضد العين أيضًا؛ حيث أكدت الفحوصات الطبية، عدم وجود أي إصابة خطيرة - كما كان يخشى البعض -؛ حسب بيان النادي.

وسيخضع الموسى لـ"برنامج تأهيلي" خلال الأيام القادمة؛ يتحدد على إثره موعد عودته للمشاركة في مباريات الفريق الأول لكرة القدم، وبناءً على تطور حالته الصحية.