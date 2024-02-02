أخبار الاتحاد اليوم | جاياردو يقترب من برشلونة بـ"شرط مثير" .. وكريم بنزيما وافق على الانضمام لهذا الفريق!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 2 يناير 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق 2 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مفاجأة الموسم .. برشلونة يستعد لخطف اسم كبير من الاتحاد بـ"شرط مثير"!

وضع نادي برشلونة الإسباني، اسمًا تدريبيًا مفاجئًا؛ لخلافة الأسطورة تشافي هيرنانديز، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025 (طالع التفاصيل).

رئيس نادي سعودي يفجرها: كريم بنزيما وافق على مغادرة الاتحاد من أجل الانضمام لنا!

فجّر محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم عملاق جدة الاتحاد (طالع التفاصيل).

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

خاص | "ارتبط اسمه بالهلال والاتحاد" .. موسى التعمري يرد على الانتقال إلى دوري روشن رسميًا

كشف النجم الأردني المتألق موسى التعمري، جناح نادي مونبيلييه الفرنسي، عن حقيقة تفاوض عدد من الأندية السعودية معه؛ للانتقال إلى دوري روشن للمحترفين، بشكل رسمي (طالع التفاصيل).

ليس الاتحاد .. عرض سعودي " لا يُرفض" ينهي مسيرة صلاح مع ليفربول!

ترتفع التكهنات من جديد حول مستقبل محمد صلاح، وسط أنباء قوية حول انتقاله إلى الدوري السعودي ولكن ليس من بوابة الاتحاد! (طالع التفاصيل).

"أكبر فضيحة في تاريخ الاتحاد" .. وكريم بنزيما يشعل أزمة جديدة

قبل أيام قليلة من استئناف الموسم الرياضي 2023-2024.. لا يزال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، يُعاني من عديد الأزمات؛ من بينها قضية المهاجم الفرنسي كريم بنزيما (طالع التفاصيل).

بعد فضيحة معسكر دبي .. كريم بنزيما يكشف موقفه من العودة إلى الاتحاد!

من أزمة إلى أخرى، لا يُلاحق نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي من كثرة الأزمات التي يُعاني منها، وعلى رأسها النجم الفرنسي كريم بنزيما! (طالع التفاصيل).

رئيس الشباب يكشف .. كواليس مفاوضات الاتحاد على أضخم صفقة تبادلية!

كشف محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، عن كواليس "فشل" الصفقة التبادلية مع الاتحاد، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

مفاجأة .. اتفاقية "تجبر" إنتر الإيطالي على مواجهة هذا الفريق السعودي!

في مفاجأة جديدة.. يستعد أحد أبطال المسابقات المحلية السعودية؛ لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر الإيطالي، خلال الفرة القادمة (طالع التفاصيل).

رسالة أوسيمين إلى الاتحاد ودرسه لبنزيما .. نجم نابولي الأفضل رغم عدم التسجيل!

ساهم فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الحالي ومنتخب نيجيريا في صعود منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار (طالع التفاصيل).

SHAHID