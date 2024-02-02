بعد فضيحة معسكر دبي .. كريم بنزيما يكشف موقفه من العودة إلى الاتحاد!

تعرف على موقف بنزيما من العودة إلى تدريبات الاتحاد مرة أخرى

SHAHID

من أزمة إلى أخرى، لا يُلاحق نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي من كثرة الأزمات التي يُعاني منها، وعلى رأسها النجم الفرنسي كريم بنزيما!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وغاب بنزيما عن معسكر الاتحاد بالإمارات الذي شهد فضيحة بعدما حضر 14 لاعبًا فقط، وأيضًا لم ينضم أيضًا إلى تدريبات العميد، بعد أن عاد الفريق إلى جدة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن بنزيما سيعود إلى تدريبات الاتحاد مرة أخرى اليوم الجمعة أو غدًا السبت بحد أقصى، بعد غياب طويل.

وسيعود بنزيما إلى تدريبات الاتحاد، بعد أن منحه مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات، بعد أن كان قد اتخذ قرارًا بإبعاده عن الفريق.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيصلي مساء يوم الأحد المقبل، في دور ربع النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

SHAHID