رئيس نادي سعودي يفجرها: كريم بنزيما وافق على مغادرة الاتحاد من أجل الانضمام لنا!

مفاجأة جديدة عن كريم بنزيما وعلاقته بنادي الاتحاد..

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فجّر محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم عملاق جدة الاتحاد.

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العديد من الشائعات ارتبطت ببنزيما، طوال فترة الميركاتو الشتوي "يناير 2024"؛ على رأسها رغبته في الرحيل عن صفوف الاتحاد، قبل أن يتأكد استمراره بشكل رسمي.

المنجم اعترف في تصريحات مع برنامج "برا 18"، بمفاوضة المهاجم الفرنسي؛ لضمه إلى صفوف نادي الشباب، خلال الميركاتو الشتوي الذي أغلق أبوابه رسميًا قبل 3 أيام.

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وقال رئيس الشباب: "إذا كان بنزيما سيحل أزمة في فريقي، وإذا كان اللاعب نفسه سيتخلص من مشاكله في الاتحاد.. لماذا لا أدخل في مفاوضات معه".

وكشف محمد المنجم، عن أن مقربين من كريم بنزيما، أخبروه شخصيًا أن اللاعب يرغب في الانضمام إلى الفريق الشبابي، خلال الميركاتو الشتوي؛ إلا أن الصفقة لم تتم في النهاية.

وأشار المنجم، إلى أن اهتمام الشباب بالمهاجم الفرنسي، بدأ في الأساس منذ الصيف الماضي "2023"؛ وذلك في عهد مجلس الإدارة السابق؛ وذلك قبل انضمامه إلى العميد الاتحادي.

جدير بالذكر أن بنزيما، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ حيث سجل 12 هدفًا وصنع 5 آخرين، خلال 20 مباراة رسمية.

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