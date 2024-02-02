خاص | "ارتبط اسمه بالهلال والاتحاد" .. موسى التعمري يرد على الانتقال إلى دوري روشن رسميًا

هل ينتقل موسى التعمري إلى دوري روشن السعودي؟..

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كشف النجم الأردني المتألق موسى التعمري، جناح نادي مونبيلييه الفرنسي، عن حقيقة تفاوض عدد من الأندية السعودية معه؛ للانتقال إلى دوري روشن للمحترفين، بشكل رسمي.

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التعمري يقدّم مستويات رائعة، في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024؛ ليقود منتخب الأردن، للتأهل إلى دور نصف النهائي، لأول مرة في التاريخ.

ونفى التعمري في تصريحات خاصة لمراسل موقع "GOAL"، تواصله مع أي نادي سعودي؛ قائلًا: "هذه الأمور مع وكيل أعمالي.. تركيزي مع منتخب بلادي بالكامل".

وعلى الرغم من ذلك.. فتح النجم الأردني البالغ من العمر 26 سنة، الباب أمام إمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة.

وعن إصابته على مستوى الرأس.. أكد موسى التعمري على أنه بخير، وجاهز لمواجهة نصف نهائي كأس أمم آسيا، أمام الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية، نافيًا شعور نجوم منتخب الأردن، بأي ضغط.

جدير بالذكر أن اسم التعمري، ارتبط بنادي الاتحاد السعودي لـ"أشهر عديدة"، قبل أن تزعم بعض التقارير، بتواصل عملاق الرياض الهلال معه؛ وسط رغبة قوية من جماهير الفريق الأزرق، بالتعاقد معه.

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