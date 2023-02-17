أخبار الاتحاد اليوم | تهديد أسطورة الهلال .. وتعليق أحمد حجازي على انتصار الاتفاق

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 17 فبراير 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الجمعة، الموافق 17 فبراير 2023، وما يدور حول الفريق.

وليد الفراج: جمهور الأهلي تسبب في هبوط ناديه!

يرى الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن نادي الاتحاد تعرض لمثل ما تعرض له النادي الأهلي، حيث الأمر الذي كان مختلفًا هو تعامل الجمهورين الاتحادي والأهلاوي مع الأمر. "اقرأ التفاصيل"

طُبخ على نار هادئة .. هارون كمارا "جدو المصري" نسخة الاتحاد

ثلاث سنوات من الانتقادات والتقليل والمطالبة بالرحيل، ثلاثة مواسم لم يجن خلالها جمهور الاتحاد من وراء التعاقد مع هارون كمارا من نادي القادسية أي شيء جدير بالذكر. "اقرأ التفاصيل"

محمد الدعيع في خطر .. مارسيلو جروهي يقترب من كسر رقمه القياسي

موسم أكثر من رائع يقدمه الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي مع نادي الاتحاد السعودي، وإن كان يفعل منذ الموسم الماضي بالفعل. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | قبلة في مباراة الاتحاد والاتفاق بطلها مارسيلو جروهي!

تألق النجم البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى نادي الاتحاد، في مباراة فريقه أمام الاتفاق، حيث كان من أبرز أسباب انتصار العميد في اللقاء. "اقرأ التفاصيل"

أحمد حجازي: نسير في الطريق الصحيح بجميع البطولات

علق النجم المصري أحمد حجازي، على فوز فريقه الاتحاد على نظيره الاتفاق، في دوري روشن للمحترفين السعودي.

وقال حجازي خلال تصريحات لموقع "سبورت 24" عقب المباراة: "قدمنا المطلوب في مباراة مهمة جدًا، وحققنا النقاط كاملة، وكل مباراة نثبت أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ونريد أن نصل لأبعد نقطة في البطولة".

جروهي: الاتحاد تطور وأتمنى مواصلة الانتصارات

أكد حارس مرمى نادي الاتحاد مارسيلو جروهي، على أنه يتمنى أن يستمر فريقه في تحقيق الانتصارات، بعد الفوز على نادي الاتفاق في دوري روشن.

وأضاف جروهي خلال تصريحات لموقع "سبورت 24": "فريق الاتحاد يتطور يومًابعد يوم، ووجود الجماهير يشعرنا بالدفء، وقوة الإاردة والرغبة وجميع الأجهزة العاملة وراء المستوى الذي أقدمه".