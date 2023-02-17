فيديو | قبلة في مباراة الاتحاد والاتفاق بطلها مارسيلو جروهي!

الحارس البرازيلي كان أحد نجوم مباراة الاتحاد أمام الاتفاق

تألق النجم البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى نادي الاتحاد، في مباراة فريقه أمام الاتفاق، حيث كان من أبرز أسباب انتصار العميد في اللقاء.

وحقق الاتحاد الانتصار على الاتفاق بثلاثية دون مقابل، بالجولة 17 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، ليتصدر ترتيب الدوري.

ومع تألق جروهي أمام الاتفاق، وبعد تصديه لفرصة خطيرة خلال المباراة، توجه له مد الله العليان الظهير الأيمن للفريق سريعًا، وقام بتقبيله من الرأس.

وقدم جروهي مستوى أكثر من رائع، حيث تصدى لـ4 فرص محققة أمام الاتفاق، ليصبح واحدًا من نجوم المباراة، رفقة رومارينيو الذي حصل على جائزة رجل المباراة، بتسجيله هدف وصناعة آخر.

ويتصدر الاتحاد الآن ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 40 نقطة، متساويًا مع الشباب، قبل مواجهة النصر أمام التعاون مساء اليوم الجمعة.