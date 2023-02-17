وليد الفراج: جمهور الأهلي تسبب في هبوط ناديه!

اتهام لجمهور الأهلي بالتسبب في هبوط فريقه عكس ما فعلته جماهير الاتحاد

يرى الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن نادي الاتحاد تعرض لمثل ما تعرض له النادي الأهلي، حيث الأمر الذي كان مختلفًا هو تعامل الجمهورين الاتحادي والأهلاوي مع الأمر.

وهبط النادي الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي، حيث يحاول حاليًا الصعود مرة أخرى إلى دوري يلو.

ووجه أحد مشجعي الأهلي سؤالًا إلى الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، حيث قال: "مع احترامي لمشجعين الاتحاد، ولكن ناديهم لم يمر بمثل ما مر به الأهلي وأدى إلى هبوطه".

ورد الفراج قائلًا: "ما مر به الاتحاد نفس ما مر به الأهلي، ولكن الفارق هو دعم جماهير العميد لناديهم، وبعض جمهور الأهلي تفرغ لتصفية الحسابات مع موسى المحياني وماجد النفيعي".

وكان الاتحاد مهددًا بالهبوط بالفعل منذ 3 مواسم، ولكن نجحت إدارته وجماهيره في دعم الفريق، ليتمكن من المنافسة خلال الوقت الحالي على تحقيق اللقب، حيث يتصدر الآن الترتيب.