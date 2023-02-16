محمد الدعيع في خطر .. مارسيلو جروهي يقترب من كسر رقمه القياسي

موسم أكثر من رائع يقدمه الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي مع نادي الاتحاد السعودي، وإن كان يفعل منذ الموسم الماضي بالفعل.
البرازيلي قاد العميد أمس الخميس، لتحقيق الفوز أمام الاتفاق بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، في مباراة أنقذ بها فريقه في أكثر من فرصة خطيرة.
بهذه المباراة يكون جروهي قد خرج بشباك نظيفة من 11 مباراة من أصل 17 في الموسم الجاري، ليكون أفضل حارس مرمى حتى الآن.
وأصبح مارسيلو على بعد ثلاث مباريات فقط من معادلة رقم أسطورة حراسة مرمى الهلال محمد الدعيع، الذي وصل لـ14 مباراة دون أي أهداف في موسم واحد، وهو الرقم القياسي، الذي لم ينجح أي حارس من بعده في الوصول له، لكن يبدو أن جروهي قد يفعل، في ظل بقاء 13 مباراة على نهاية الموسم.
يذكر أن جروهي كان قد خرج الموسم الماضي بشباك نظيفة من 12 مباراة من أصل 28 خاضها، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
اختيارات المحررين
- برشلونة.. أسد في الليجا وفي أوروبا نعامة!
- من أضحك سالم الدوسري وروّع سلمان الفرج .. الوجه الآخر لمحمد كنو!
- حمد الله سبقه السومة والسعيد لحق بأبو تريكة .. نجوم عرب اقتحموا نادي المائة في القرن الـ21
- قمة مدريد وليفربول أم باريس وبايرن؟ القيمة السوقية لأندية دوري أبطال أوروبا
- إنصاف مورينيو و"زحلقة" بلا قيمة .. أين تذهب ألقاب سيتي لو ثبتت تهمة التلاعب؟