أخبار الاتحاد اليوم | تلميح أنمار الحائلي .. وحرمان الهلال من نجم العميد!

جوكر وسد ثغرات الاتحاد .. لهذه الأسباب يُصارع النصر من أجل حامد الغامدي!

يتصارع ناديا النصر والاتحاد، على التعاقد مع حامد الغامدي لاعب الوسط الذي يلعب مع النمور حاليًا، في محاولة من جانب العالمي لخطفه عن طريق ناديه الأصلي الاتفاق، فهل يستحق الغامدي هذا الصراع؟ "اقرأ التفاصيل"

انتهت .. الاتحاد يحرم الهلال من صفقة مهمة بـ"تجديد" عقد لاعبه رسميًا

عاشت جماهير نادي الاتحاد، في "قلق" كبير لعدة أسابيع؛ خوفًا من خسارة واحد من أفضل المواهب السعودية، لمصلحة عملاق الرياض الهلال. "اقرأ التفاصيل"

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هل ينسحب الاتحاد من السوبر؟ .. رد قاس على أنمار الحائلي "مكتوف الأيدي"

رد الإعلامي الرياضي الاتحادي عدنان جستنيه، على تصريحات أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، المثيرة للجدل. "اقرأ التفاصيل"

بعد إصابته في الديربي .. تطور جديد لكريم بنزيما قبل مواجهة التعاون

شهدت نهاية مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي، خروج النجم الفرنسي كريم بنزيما من ملعب الجوهرة المشعة متأثرًا بإصابته، لتشهد تدريبات العميد تطورًا جديدًا. "اقرأ التفاصيل"

تأكيدًا على كذبة الاتحاد .. اعتراف رئيس التعاون يورط النمور بشأن أزمة كأس السوبر!

شهدت الفترة الماضية شد وجذب من جانب جماهير نادي الاتحاد والإعلاميين المنتمين للنادي، بسبب أزمة المنتخب الأولمبي، التي ستحرم النمور من 5 لاعبين سيشاركون في كأس آسيا تحت 23 عامًا. "اقرأ التفاصيل"

بعد تلميح الحائلي بالانسحاب .. الاتحاد يرد على المسابقات ويتخذ هذا القرار النهائي في أزمة السوبر

الأيام الماضية شهدت حالة من الشد والجذب بين نادي الاتحاد السعودي، والمسؤولين في اتحاد الكرة المحلي ولجنة المسابقات؛ بشأن بطولة كأس السوبر. "اقرأ التفاصيل"

ليست أول مرة وهناك سبب .. جوليو سيزار يتواجد بنادي الاتحاد

شهدت تدريبات نادي الاتحاد مساء أمس الأربعاء، تواجد النجم البرازيلي جوليو سيزار لاعب إنتر السابق ومنتخب بلاده، حيث أنها ليست المرة الأولى التي يتواجد بها هذا النجم في جدة، وأيضًا هناك سببًا وراء تلك الزيارة. "اقرأ التفاصيل"

عادت ريما لعادتها القديمة .. دوري روشن السعودي يُكرر خطأه الأكبر هذا الموسم!

نجح دوري روشن السعودي دون شك في استقطاب العديد من المشاهدين من خارج السعودية هذا الموسم، وذلك بعد ضم أنديته العديد من النجوم الكبار خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير وعلى رأسهم نيمار ورياض محرز وكريم بنزيما، بجانب بالطبع وجود الأسطوري كريسيتيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"