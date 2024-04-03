بعد تلميح الحائلي بالانسحاب .. الاتحاد يرد على المسابقات ويتخذ هذا القرار النهائي في أزمة السوبر

مستجدات أزمة مشاركة نادي الاتحاد في كأس السوبر..

الأيام الماضية شهدت حالة من الشد والجذب بين نادي الاتحاد السعودي، والمسؤولين في اتحاد الكرة المحلي ولجنة المسابقات؛ بشأن بطولة كأس السوبر.

دولة الإمارات العربية المتحدة تستضيف بطولة كأس السوبر السعودي، في الفترة من 8 إلى 11 أبريل 2024؛ وسط استدعاء 5 من نجوم نادي الاتحاد، إلى المنتخب الوطني تحت 23 سنة.

وبسبب استدعاء خماسي الفريق وعديد الإصابات الأخرى؛ ألمح أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، إلى إمكانية الانسحاب من السوبر.

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وفي هذا السياق.. قال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي عبر برنامجه "برا 18": "اتحاد الكرة ولجنة المسابقات مصران على أن العميد، فقد حقه في الاعتراض على موعد السوبر؛ بسبب موافقة النادي في بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، على الروزنامة".

الحميدي أضاف: "لكن.. ما وصلني من إدارة الاتحاد (اليوم)؛ هو إنهم عندما وافقوا على موعد السوبر، كان هذا الأمر مشروطًا، بأن لا يتزامن مع استدعاء نجومه إلى المنتخب الوطني"؛ وذلك في رد صريح على اتحاد الكرة ولجنة المسابقات.

ونقل الإعلامي الرياضي عن مصادر البرنامج؛ بأن مجلس إدارة نادي الاتحاد، عقد اجتماعًا يوم الأربعاء الموافق "الثالث من أبريل 2024"؛ من أجل مناقشة أزمة كأس السوبر.

وأعلن عبدالرحمن الحميدي، أن الإدارة الاتحادية قررت خلال الاجتماع؛ عدم الحديث عن أزمة السوبر مجددًا، وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي، حتى لا يكون حجة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لخسارة اللقب.