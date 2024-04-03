تأكيدًا على كذبة الاتحاد .. اعتراف رئيس التعاون يورط النمور بشأن أزمة كأس السوبر!

تصريحات رئيس التعاون تضع الاتحاديين في موقف مُحرج

شهدت الفترة الماضية شد وجذب من جانب جماهير نادي الاتحاد والإعلاميين المنتمين للنادي، بسبب أزمة المنتخب الأولمبي، التي ستحرم النمور من 5 لاعبين سيشاركون في كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ويغيب كلًا من: "زكريا هوساوي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، أحمد الغامدي، مروان الصحفي" عن قائمة الاتحاد، التي ستخوض بطولة كأس السوبر السعودي.

وقام الإعلامي الاتحاد عدنان جستنيه بنشر مقالة عبر صحيفة "الرياضية" عنوانه "ياسر المسحل اتق الله!"، كما أن الجماهير الاتحادية قامت بتوجيه الهجوم ضد اتحاد الكرة السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن خرج سعود الرشودي رئيس نادي التعاون بتصريحات نقلتها صحيفة "اليوم" قال فيها: "تم عقد اجتماعات مع رابطة دوري المحترفين قبل بداية الموسم، لمناقشة الروزنامة والاستحقاقات الدولية، والاجتماع الذي عقد في أكتوبر 2023، برئاسة سمو وزير الرياضة، مما أسهم في إيضاح الصورة كاملة".

وشدد الرشودي على أن جميع الأندية تعلم منذ أكتوبر 2023 بأن المنتخب الأولمبي مرتبطًا بالمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في هذا التوقيت.

تصريحات رئيس التعاون وضعت الاتحاديين في موقف مُحرج أمام الجميع، بعد أن وجهوا اتهامات إلى اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل بالتعنت مع العميد.