أخبار الاتحاد اليوم | تشكيلة أحلام بنزيما وفابينيو، وصراع المعيوف وجروهي في الميزان

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 11 ديسمبر 2023

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تشكيل لن يستطيع أحد إيقافه للاتحاد لو كانت طلبات الاتحاد قد تم تنفيذها!

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المدافع البرازيلي سيغيب عن البطولة للإصابة

جروهي والمعيوف في المونديال .. الاتحاد بين التضحية بتاريخه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه! لأنها مشاركة عالمية في ظروف غير عادية، فحراسة المرمى "الصداع" في رأس الاتحاد وجماهيره.

اتفقا على 4 لاعبين وأحدهما تخلى عن ميسي ورونالدو .. تعرف على تشكيلة أحلام فابينيو وبنزيما كل من نجمي الاتحاد اختار حسب طريقة لعب مختلفة

هبوط ومعجزة و8 بطولات .. ما تغير في السعودية منذ آخر ظهور للاتحاد في كأس العالم للأندية الاتحاد يستعد لمواجهة أوكلاند سيتي في افتتاح مشواره في مونديال الأندية 2023

عقوبات لجنة الانضباط .. رقم مرعب للنصر وجاره الأكثر تعرضًا للغرامات المالية اللجنة حصدت مبلغًا كبيرًا من الغرامات المالية

ثلاثي النصر ونجم الهلال وثنائي الاتحاد .. الإيقاف يُهدد 34 لاعبًا بالغياب عن نصف النهائي تنطلق مساء اليوم مباريات دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين

الاتحاد ينتعش بعودة عبد الرزاق حمدالله قبل مواجهة أوكلاند سيتي الاتحاد يفتتح مونديال الأندية مساء غدٍ الثلاثاء

بطل دون لعب وسعودي وحيد .. نجوم يُوفرون سلاح الخبرة للاتحاد في مونديال الأندية الاتحاد يقص شريط افتتاح مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي مساء غدٍ الثلاثاء