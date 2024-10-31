أخبار الاتحاد اليوم | بدلاء بنزيما قبل ديربي الأهلي .. وشهادة فابينيو حول انتقال ثنائي ليفربول إلى السعودية!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

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وصف عبدول نداي نجم الأهلي السابق فريق الاتحاد بالغريب، مشيرًا إلى أن محمد نور هدده ذات مرة بالموت، وذلك خلال تصريحاته المثيرة والجدلية لقناة العربية السعودية.

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فتح نادي النصر بابًا لانتقادات الجماهير الواسعة، عقب خروج فريق الكرة المفاجئ من كأس خادم الحرمين الشريفين، بالخسارة أمام التعاون بهدف دون مقابل، في دور الـ16 من البطولة، ليغادر وصيف النسخة الماضية مبكرًا.

كشف عبد الله بترجي، رئيس النادي الأهلي السابق، عن مفتاح الفوز على الاتحاد، قبل مباراة الديربي التي تجمع بين الفريقين، اليوم، على ملعب الجوهرة المشعة، في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

كعادة مركزه الإعلامي، خلال الفترة الأخيرة، في إثارة المنافسين برسائل تضفي معها سخرية المتابعين، وجه نادي الهلال رسالة تحدٍّ مثيرة للجدل إلى الاتحاد، بعدما أسفرت قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عن مواجهة الكلاسيكو بين الفريقين، في الدور ربع النهائي من البطولة.

يترقب عشاق الكرة السعودية، انطلاق أسبوع الديربيات، والذي يشهد اليوم، مواجهة الكلاسيكو بين الاتحاد والأهلي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، المُلقب بـ(الجوهرة المشعة)، ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

بينما يتجهز الاتحاد لمواجهة الأهلي اليوم الخميس، حيث ديربي جدة ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية حول معاناة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من الإصابة.

أجريت مساء الأربعاء "30 أكتوبر"، في العاصمة السعودية الرياض، قرعة دور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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أعرب الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استعداده التام لديربي جدة الكبير، أمام الاتحاد.

تحدث البرازيلي فابينيو، نجم اتحاد جدة، عن إمكانية انضمام زميليه السابقين في ليفربول فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

تحمل الجولة التاسعة من الدوري السعودي، مخاطرة كبيرة للاعبي فانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، كونها تحمل قمتين من العيار الثقيل بين الاتحاد والأهلي يوم الخميس في ديربي جدة، وبعدها بـ24 ساعة قمة مرتقبة بين الهلال والنصر في ديربي الرياض.

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