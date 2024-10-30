ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب الجوهرة المشعة، لاستقبال ديربي جدة والذي دائمًا ما يكون من أقوى مباريات الكرة السعودية، والذي سيجمع بين الاتحاد والأهلي، في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025.
ويدخل الاتحاد المباراة بهدف مواصلة الانتصارات وملاحقة الهلال على قمة الترتيب، إذ يسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام الراقي، تساعده في البقاء في المركز الثاني.
أما على الجانب الآخر الأهلي، بعد سقوط أخير في فخ التعادل، يطمح لمصالحة الجماهير، والعودة إلى طريق الانتصارات، والخروج بنقاط المباراة كاملة أمام العميد، للاقتراب من المربع الذهبي.
ويحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الأهلي في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقة لمباراة الاتحاد والأهلي في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
المباراة التالية
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
ما موعد مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 31 أكتوبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.
وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والأهلي على شاشتها.
كيف تشاهد مباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.
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|المباراة
|الاتحاد - الأهلي
|التاريخ
|الخميس 31 أكتوبر 2024
|الموعد
|21:00 السعودية ومصر
|الملعب
|الجوهرة المشعة
|القنوات الناقلة
|SSC 1 HD
|SSC 1 SD
|المشاهدة عبر الإنترنت
|شاهد
|التعليق
|فهد العتيبي
|محمد حسين