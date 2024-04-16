أخبار الاتحاد اليوم | أولى الصفقات الصيفية من الشباب والإدارة تصدم كريم بنزيما

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق الـ16 من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الـ16 من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"حلم السومة وتزوير عقود نور وتخاريف الشلهوب" .. بنزيما وحمدالله على خطى أشقاء نجوم السعودية!

"الأخ هو السند في الضراء والشريك في السراء".. هذا لا خلاف عليه أبدًا؛ لكن في عالم الساحرة المستديرة، أحيانًا ينقلب الأمر بالعكس، سواء بقصد أو بدون قصد. (طالع التفاصيل)

"بعد التخطيط لجمعه مع كريم بنزيما" .. نجم فرنسا يتلقى عرضين مغريين من السعودية

بدأت المملكة العربية السعودية، التفاوض مع واحد من أبرز نجوم الدوري الفرنسي؛ للتعاقد معه بشكل رسمي، في الميركاتو الصيفي القادم. (طالع التفاصيل)

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شعاع نور وسط الظلام .. تطور ملفت في حالة فابينيو الصحية

أطلق البرازيلي فابينيو شعاع نور وسط الظلام المحيط بفريقه الاتحاد، وذلك بتطور إيجابي ملفت في حالته الصحية. (طالع التفاصيل)

بقيادة بلانيس .. الاتحاد يحسم أولى صفقاته الصيفية من الشباب ويجدد للاعبه قريبًا

يواصل الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي بنادي الاتحاد السعودي، خطة بناء "فريق شاب قوي"، للمواسم القادمة. (طالع التفاصيل)

بيان رسمي من اتحاد الكرة .. هل أبطل خالد الطريس كلاسيكو الهلال والاتحاد في السوبر؟

لم يترك اتحاد الكرة السعودي مجالًا للجدل حول الحكم المحلي خالد الطريس ليُثار كثيرًا، وخرج للرد على الاتهامات الموجهة له. (طالع التفاصيل)

خاص | "لن ننفذ طلبك" .. الاتحاد يصدم كريم بنزيما ويرفض تكرار تجربة كريستيانو رونالدو

يبدو أن الأزمة بين مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، والنجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ سوف تشهد تصاعدًا جديدًا، في الأيام القادمة. (طالع التفاصيل)

عودة للتقاليد ومراعاة خاصة للهلال .. لجنة المسابقات تُعد روزنامة موسم 2024-2025

أعد قطاع العمليات في رابطة الدوري السعودي، برئاسة كارلو نهرا، اقتراحًا مبدئيًا لروزنامة الموسم الجديد في كرة القدم السعودية، وقد أرسل ذلك الاقتراح إلى الأندية للتشاور حوله. (طالع التفاصيل)

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