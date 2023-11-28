أخبار الاتحاد اليوم | أدلة الحائلي ضد برامج الاستقطاب، وحديث حمدالله عن جاياردو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 28 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 28 نوفمبر 2023

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جاياردو: الفريق يتحسن من مباراة لأخرى

أبدى مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على أجمك الأوزبكي والذي قاده للتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وأضاف عقب اللقاء "حققنا فوزًا مهمًا على الصعيد الآسيوي، الفريق يتحسن تدريجيًا ومن مباراة لأخرى، الاتحاد سيكون أفضل مستقبلًا، تركيزي حاليًا على مباراة الخميس القادم أمام الخليج".

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تحدث المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، عن مدربه الجديد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وسط مزاعم البعض اعتراضه على رحيل المدير الفني السابق البرتغالي نونو سانتو.





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