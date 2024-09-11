أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة أحمد شراحيلي .. ورد كريم بنزيما على كريستيانو رونالدو!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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أحمد شراحيلي ينضم لقائمة الاتحاد لموسم 2024-25

كشف الإعلامي ماجد هود عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن انضمام أحمد شراحيلي لقائمة الاتحاد للموسم الجديد 2024-25.

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وقال هود عبر حسابه: "في الاتحاد؛ شراحيلي ضمن قائمة الفريق الصيفية الحالية بشكل رسمي".

وغاب شراحيلي عن المشاركة مع الاتحاد خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالغضروف، ليتعافى منه ويقترب من المشاركة رفقة الفريق.

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"إبداعه دفع أسطورة الأهلي للحديث عنه" .. عمر السومة يتغنى بنجم الاتحاد

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"إنه مهاجم وليس مدافع" .. لوران بلان يتحدث عن حسن كادش والاتحاد يفاجئ نجومه

تحدث الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن مدافع فريقه حسن كادش، الذي تألق مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، خلال فترة التوقف الدولي، التي انتهت فجر اليوم الأربعاء، في مختلف أنحاء العالم. "اقرأ التفاصيل"

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بعد تفضيل مبابي عليه.. هكذا رد كريم بنزيما على كريستيانو رونالدو!

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حتى لا تعود لعنة نونو سانتو .. الاتحاد يتخذ خطوة "طبية" لتأمين لاعبيه!

اتخذت إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي مشعبي خطوة إيجابية، من أجل تأمين لاعبيه من الإصابات التي يتعرض لها الفريق، حتى لا تتكرر لعنة الفترة التي كان يتواجد بها المدرب البرتغالي نونو سانتو. "اقرأ التفاصيل"