"إبداعه دفع أسطورة الأهلي للحديث عنه" .. عمر السومة يتغنى بنجم الاتحاد

رسالة عمر السومة..

مهما كان الفريق الذي يرتدي قميصه؛ فإذا أبدع أي لاعب وتألق داخل المستطيل الأخضر، فإنه سيحصل على الإشادة والتحية، حتى من أساطير الأندية المنافسة.

هذا ما حدث مع حسن كادش، مدافع نادي الاتحاد السعودي، الذي أبدع وتألق في مباراة منتخب بلاده أمام الصين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

كادش سجل هدفين بـ"الرأس"؛ ليقود منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لقلب تأخره إلى الفوز (2-1) على مستضيفه الصين، على الرغم من لعب الأخضر بنقص عددي منذ الدقيقة 19، بعد طرد متوسط الميدان محمد كنو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد هذا التألق.. كان السوري عمر السومة، أسطورة النادي الأهلي السعودي - الغريم الأزلي للعميد الاتحادي -، والذي يلعب حاليًا في صفوف العربي القطري، في مقدمة المشيدين بإبداع حسن كادش.

السومة كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء: "كادش ما شاء الله.. تبارك الله".

جدير بالذكر أن السومة مثّل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الفترة من 2014 إلى 2022، حيث أصبح هدافه التاريخي "محليًا وقاريًا"، قبل الانتقال إلى العربي على سبيل الإعارة ثم البيع النهائي.