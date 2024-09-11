"بيئة الاتحاد جلبت البطولات" .. أسطورة العميد يرد بقوة على ماجد التويجري!

مبروك زايد يُهاجم الإعلامي التويجري

رد مبروك زايد أسطورة نادي الاتحاد حارس الفريق السابق، على الإعلامي ماجد التويجري، الذي تحدث بشكل سلبي عن بيئة الاتحاد خلال الفترة الماضية.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وكان التويجري قد أكد خلال تصريحات سابقة، على أن بيئة الاتحاد ليست جيدة، والدليل على ذلك أن نجوم الفريق لم يحققوا النجاح مع العميد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال مبروك زايد خلال فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي: "بيئة الاتحاد من أفضل البيئات ساعدت بتحقيق البطولات الثلاثية والرباعية والآسيوية وأفرزت نجوم لعبوا للمنتخب ومثلوه في أكبر البطولات وهي التي جعلت الجماهير من كل مكان تحب وتشجع هذا الفريق".

GOAL

وأضاف: "لا أعلم أخذ تلك الجملة من أجل الوصول إلى التريند، بيئة الاتحاد هي أحسن بيئة، وعندما كان الفريق يتوج بالبطولات لم نسمع عن تلك الجملة، ولكن سمعناها فقط بعد أن تعثر الفريق عن التتويج بالبطولات".

وتابع: "ممكن أن تكون أخذت الجملة تلك على الموسم الحالي بالنجوم الموجودين، ولو إن شاء الله حقق الاتحاد بطولة أو بطولتين، هل ستقولها مرة أخرى أم ستتحول إلى مدح؟".

واختتم حارس الاتحاد السابق تصريحاته قائلًا: "الجماهير التي تتابع لن تأخذ على كلمتك أي فائدة، ولن تؤثر على الجماهير الاتحادية، فهو مثقف ومخلص جدًا للنادي، بل تجد الجماهير تزيد من عام لآخر".