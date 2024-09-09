"الأهلي لم يعترض وهو المسؤول" .. الرابطة السعودية تكشف كواليس أزمة ملعب الجوهرة المشعة رسميًا

الرابطة تخرج عن صمتها أخيرًا..

حمّلت الرابطة السعودية المحترفة، النادي الأهلي، مسؤولية أزمة ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بيرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات النخبة الآسيوية.

الأهلي حدد ملعب "الجوهرة المشعة" لاستضافة بيرسبوليس، في مستهل مشوار الفريق الأول ببطولة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

لكن.. نظرًا لتحديد الرابطة السعودية سابقًا، "الجوهرة المشعة" لاحتضان مباراة الاتحاد والوحدة، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن للمحترفين؛ اضطر الأهلي في النهاية لتغيير ملعب مواجهته أمام بيرسبوليس، إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل؛ وذلك بعد أيام من تبادل الاتهامات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. أكدت الرابطة في بيان رسمي، مساء اليوم الإثنين، على أنها لا تمتلك صلاحية اعتماد الملاعب للمنافسات القارية، بالنيابة عن الأندية المشاركة، لما يترتب عليه من التزامات مالية ولوجستية وتنظيمية على الفريق المستضيف.

وأشارت إلى أن مسؤولية تحديد الملاعب في البطولات القارية، تقع على عاتق النادي المشارك؛ وذلك وفقًا للائحة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكشفت الرابطة السعودية المحترفة عن أنها عقدت اجتماعًا مع ممثلي المملكة المشاركين في بطولة النخبة الآسيوية، يوم 20 أغسطس 2024؛ قائلة: "جميع الأندية قدموا مرئياتهم عن جدول مباريات دوري روشن للمحترفين".

وأعلنت الرابطة المحترفة، عدم وصول أي ملاحظات من الأندية المشاركة في النخبة الآسيوية، بخصوص تضارب المواعيد والملاعب بين المسابقتين المحلية والقارية؛ وذلك على الرغم من أنها قامت بتأجيل موعد إعلان الجولات من الثالثة وحتى الثامنة في دوري روشن للمحترفين، إلى ما بعد انتهاء قرعة البطولة القارية.

جدير بالذكر أن مواجهة الاتحاد والوحدة تقام يوم 15 سبتمبر الجاري، بينما تم تحديد السادس عشر من نفس الشهر موعدًا للقاء الأهلي وبيرسبوليس؛ وهو ما منع إقامة قمة الراقي والفريق الإيراني على "الجوهرة المشعة"؛ لأنه من شروط "الآسيوي" أن تتسلم أي استاد يحتضن مباراة قارية، قبلها بـ48 ساعة.