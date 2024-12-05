أخبار الاتحاد اليوم | النصر "يطقطق" على العميد .. وتساؤلات حول الهدوء قبل الكلاسيكو!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024.

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لوران بلان يسخر من الصحفيين قبل كلاسيكو الاتحاد والنصر .. ويؤكد: انتظروا هذا الأمر في مواجهة بنزيما ورونالدو!

أعرب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن ثقته الكبيرة في فريقه، قبل كلاسيكو المملكة أمام النصر، مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

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"لن تُجرى صفقات ضخمة" .. معلومة صادمة بشأن الانتقالات الشتوية في دوري روشن!

كشف الإعلامي محمد العنزي، عن معلومة صادمة بشأن فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي ستشهد فترة التسجيل الثانية لأندية دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

ذكره بالرباعية .. النصر "يطقطق" على الاتحاد برقم كريستيانو رونالدو التاريخي أمامه!

يستعد نادي النصر للحلول ضيفًا على نظيره الاتحاد، مساء يوم الجمعة المقبل، ولكن قبل تلك المواجهة، قام العالمي بالطقطقة على العميد، مستخدمًا الأسطورة كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

تفسير منطقي للاتحاد و"غريب" للنصر .. لغز الهدوء ما قبل كلاسيكو دوري روشن يثير التساؤلات!

وجه الإعلامي الرياضي تركي العجمة، سؤالًا حول سر الهدوء الغريب الذي يحيط بأجواء ما قبل مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر، مساء الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن حساب الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

بسبب الهلال وفترة التسجيل الاستثنائية .. اتحاد الكرة يواجه اتهامًا بـ"استفزاز" أندية دوري روشن!

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قراره بفتح فترة تسجيل استثنائية لكافة أندية دوري روشن السعودي، قبل كأس العالم للأندية 2025، حيث تقام الفترة بين 1-10 يونيو المُقبل، عملًا بالفقرة 4 من المادة 22 بلائحة المونديال، التي تتضمن منح الاتحادات الوطنية الأعضاء صلاحية فتح فترة تسجيل استثنائية، حال مشاركة أي من أنديتهم في البطولة. "اقرأ التفاصيل"

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"كريم بنزيما يتفوق على كريستيانو رونالدو" .. شيء واحد يرجح كفة نجم الاتحاد أمام أسطورة النصر!

قام الإعلامي حمد الصويلحي بالمقارنة بين الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد، وكريستيانو رونالدو أسطورة النصر، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما مساء غدٍ الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

"صححنا أخطاء الماضي" .. رامون بلانيس يكشف معايير اختيار نجوم الاتحاد الجدد وكيفية إعادة بناء الفريق

كشف رامون بلانيس المدير الرياضي لنادي الاتحاد، عن الطريقة التي انتهجها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في التعاقد مع نجوم جدد، وأيضًا كيفية إعادة بناء الفريق خاصة على مستوى اللاعبين الأجانب. "اقرأ التفاصيل"

"لأول مرة في تاريخ الملاعب السعودية" .. جمهور الاتحاد يحضر لمفاجأة مدوية بكلاسيكو النصر!

يواصل جمهور نادي الاتحاد حاليًا الإعداد لمباراة الكلاسيكو ضد النصر، والمقرر لها مساء غدٍ الجمعة، عن طريق تجهيز "دبل تيفو" سيتم استخدامه لأول مرة في الملاعب السعودية. "اقرأ التفاصيل"