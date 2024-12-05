"صححنا أخطاء الماضي" .. رامون بلانيس يكشف معايير اختيار نجوم الاتحاد الجدد وكيفية إعادة بناء الفريق

المدير الرياضي للاتحاد يكشف عن سر نجاح الفريق

كشف رامون بلانيس المدير الرياضي لنادي الاتحاد، عن الطريقة التي انتهجها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في التعاقد مع نجوم جدد، وأيضًا كيفية إعادة بناء الفريق خاصة على مستوى اللاعبين الأجانب.

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وقال بلانيس خلال تصريحات نشرها الحساب الرسمي لنادي الاتحاد على منصة "إكس": "نعرف جيدًا أهمية وعظمة العميد، وكان تركيزنا الأول هو استقطاب اللاعبين الأجانب لتدعيم الفريق".

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وأضاف: "كما لم يغب عن بالنا التعاقد مع صفقات محلية مميزة لتدعيم فريق الاتحاد، وبعد دراسة ما يحتاجه الفريق، قمنا باختيار الثلاثي معاذ فقيهي وصالح الشهري وعبد الإله العمري، وبالفعل يقدمون مستويات مميزة ويساعدون الفريق، وهذا لا يعني أن باب الانتقالات سيقتصر على هذا الثلاثي فقط، بل سيتم استقطاب أي عنصر سيفيد الفريق".

وواصل: "فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة كانت ساخنة، خاصة وأن اختياراتنا الموسم السابق لم تكن كما يجب، ولذلك قمنا بإعادة حساباتنا، وأدركنا أنه لا بد من تغيير بعض الأمور وتحسينها في سوق الانتقالات، على مستوى اللاعبين الأجانب".

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المدير الرياضي للاتحاد تابع: "وضعنا معايير لاختيار اللاعبين وهي: التزام اللاعب، والتحدي، والرغبة، وحب الفوز، وعيش هذه اللحظة، والتدقيق في اختيار اللاعبين الأجانب لم يكن سهلًا على الإطلاق".

واستطرد قائلًا: "هناك معايير مهمة لاختيار اللاعبين، فمن الضروري أن يمتلك اللاعب الموهبة، وأن يكون لديه العقلية السليمة، فالموهبة وحدها لا تكفي، ولذلك يجب أن تأتي إلى الاتحاد بالعقلية الصحيحة، وإلا فسيكون من الصعب تحقيق النجاح هنا".

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واستكمل: "عندما جئت كان يوجد حارس مميز وهو مارسيلو جروهي وأنا أشكره على مساهمته في تحقيق البطولات، وإذا كان البناء صحيحًا يجب أن يكون من أولوياتك التعاقد مع حارس مميز، وتم الاستقرار على بريدراج رايكوفيتش".

وأشاد بلانيس بالتزام النجوم بالفريق، مثل الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، بالإضافة إلى فابينيو، مؤكدًا على أن اللاعبين القادمين من منطقة البقان لديهم تنافسية عالية، وهو يظهر أيضًا على الحارس رايكوفيتش.