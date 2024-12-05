"كريم بنزيما يتفوق على كريستيانو رونالدو" .. شيء واحد يرجح كفة نجم الاتحاد أمام أسطورة النصر!

هذا ما يجعل بنزيما يتفوق على كريستيانو رونالدو

قام الإعلامي حمد الصويلحي بالمقارنة بين الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد، وكريستيانو رونالدو أسطورة النصر، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما مساء غدٍ الجمعة.

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ويستضيف الاتحاد نظيره النصر مساء الجمعة، بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بمباراة الكلاسيكو المنتظر بين الفريقين.

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وقال الصويلحي خلال برنامج "دورينا غير": "الثنائي من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، المباراة ستجمع بين رونالدو وبنزيما حيث سبق وأن حققا جائزة أفضل لاعب في العالم، ولهما تأثير كبير على فرقهم".

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وأضاف: "الموسم الحالي بنزيما مختلف في تأثيره على الفريق، حتى الاتحاديين ستجد وجهة نظرهم مختلفة عن الموسم الماضي".

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واختتم الصويلحي تصريحاته قائلًا: "بنزيما تفوق على رونالدو في التأثير على فريقه الاتحاد الموسم الحالي".