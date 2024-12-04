"لن تُجرى صفقات ضخمة" .. معلومة صادمة بشأن الانتقالات الشتوية في دوري روشن!

معلومة صادمة لأندية دوري روشن

كشف الإعلامي محمد العنزي، عن معلومة صادمة بشأن فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي ستشهد فترة التسجيل الثانية لأندية دوري روشن السعودي.

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وتنطلق فترة الانتقالات الشتوية 2025 يوم 1 يناير وحتى 31 من نفس الشهر، حيث سيتم السماح لجميع الأندية بالتسجيل خلال تلك الفترة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب العنزي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد خلالها على أنه لن يتم إبرام صفقات بمبالغ مالية ضخمة خلال فترة التسجيل الشتوية.

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وجاء نص تغريدة العنزي كالآتي: "ستكثر الشائعات مع قرب فترة التسجيل الثاني، ولن يأتي لاعب للدوري السعودي بقيمة مالية ضخمة".

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واختتم الإعلامي تغريدته قائلًا: "تعاقدات الأندية ستكون متوازنة ماليًا هنا وهناك، ومن خزائن النادي"، في إشارة منه لعدم دعم صندوق الاستثمارات الأندية في فترة الانتقالات القادمة.