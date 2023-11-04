أخبار الاتحاد اليوم | التقليل من المعيوف .. وتهديد كريم بنزيما!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 4 نوفمبر 2023

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 4 نوفمبر 2023

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فيديو | ليست مجرد تدريبات فقط .. تصرف دوجلاس كوستا يكشف وجهاته المحتملة في السعودية

الجميع يتحدث حاليًا عن وجود البرازيلي دوجلاس كوستا؛ جناح أيمن لوس أنجلوس الأمريكي، في السعودية وخوضه للتدريبات في صالاتها الرياضية، متسائلًا عن وجهته المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

نونو سانتو يكشف عن 3 أسباب لانهيار نتائج الاتحاد .. وحقيقة خلافات غرفة الملابس

كشف البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن أسباب انهيار نتائج الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الحالي؛ بالمقارنة مع العام الرياضي الماضي. "اقرأ التفاصيل"

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

سانتو ليس الظالم الوحيد .. ماضي الاتحاد الأسود يعود بـ"فريق عواجيز لا يستطيع الركض أو الضغط"

"لا أداء ولا نتائج".. هكذا أصبح حال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في الوقت الحالي، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو. "اقرأ التفاصيل"

بعد مطالبات إبعاد الاتحاد من كأس العالم للأندية .. كانتي يوجه رسالة للجماهير

زادت الأصوت الجماهيرية والإعلامية، المطالبة بإبعاد نادي الاتحاد، عن المشاركة في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في ديسمبر القادم. "اقرأ التفاصيل"

وليد الفراج يرشح "اسم نصراوي" لتدريب الاتحاد في كأس العالم للأندية

رشح الإعلامي الرياضي وليد الفراج، اسم تدريبي جديد؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو؛ وذلك بعد الخسارة أمام الشباب. "اقرأ التفاصيل"

مدرب فرنسا يهدد بـ"اللجوء إلى القضاء" بسبب كريم بنزيما

توعد ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، بـ"اللجوء" إلى القضاء؛ بسبب النجم كريم بنزيما، قلب هجوم نادي الاتحاد السعودي. "اقرأ التفاصيل"

انتقم من نجم الاتحاد وثأر للأهلي .. الشباب يسخر من الاتحاد بعد هزيمته بطريقته

"لا ينسى الشباب ثأره أبدًا بل ويثأر لغيره كذلك" هذا المبدأ الذي عمل به الليث الأبيض بعد هزيمة الاتحاد أمس الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

تعمد التقليل من عبدالله المعيوف؟ .. نجم الهلال الأسبق يثير الجدل بحديثه عن ياسين بونو

رغم كم النجاحات التي حققها عبد الله المعيوف؛ حارس الهلال السعودي السابق والاتحاد الحالي، مع الزعيم، لكن يبدو أن الحارس المغربي ياسين بونو سحب البساط من تحت أقدامه بسهولة. "اقرأ التفاصيل"

"بالأدلة .. أنمار الحائلي مُسيطر عليه ولا يدير الاتحاد بنفسه"

تزيد الشكوك حول أنمار الحائلي؛ رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي "المؤسسة غير الربحية"، في ظل صمته أمام التراجع الكبير الذي يعيشه الفريق حاليًا تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو. "اقرأ التفاصيل"

"تافه ويشبه دكان شعبي" .. محمد البكيري يشن هجومًا حادًا على لاعب الاتحاد

شن الإعلامي الرياضي الاتحادي محمد البكيري هجومًا حادًا على لاعب جديد من العميد، بعدما كان قد هاجم مهاجمه وقائد الفرنسي كريم بنزيما من قبل. "اقرأ التفاصيل"

SHAHID