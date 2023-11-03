مدرب فرنسا يهدد بـ"اللجوء إلى القضاء" بسبب كريم بنزيما

تهديدات عنيفة من مدرب منتخب فرنسا

توعد ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، بـ"اللجوء" إلى القضاء؛ بسبب النجم كريم بنزيما، قلب هجوم نادي الاتحاد السعودي.

بنزيما البالغ من العمر 35 سنة، دخل في خلافات عنيفة مع ديشامب، بعد استبعاده من بطولة كأس العالم "قطر 2022"؛ الأمر الذي أدى إلى إعلان مهاجم الاتحاد، اعتزاله اللعب دوليًا، مع منتخب فرنسا.

ونفى ديشامب في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، تعامله مع بنزيما بـ"عنصرية"؛ قائلًا: "دائمًا هناك حقيقة واحدة فقط.. وهي أنني لم أتعامل مع اللاعب بـ(عنصرية)".

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وأعرب المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن استعداده الكامل لنشر الرسائل بينه وبين مهاجم نادي الاتحاد؛ للرد على ما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة".

وأضاف: "لكن.. أي شخص سيروج لأخبار كاذبة؛ بشأن تعاملي بـ(عنصرية) مع كريم بنزيما أو أي لاعب آخر، سأقوم باتخاذ إجراءات قانونية ضده".

جدير بالذكر أن ديشامب أكد في وقتٍ سابق، على أن استبعاد بنزيما من قائمة المنتخب الفرنسي، في كأس العالم 2022؛ كانت بسبب إصابته العضلية، بينما روّج الكثيرون، إلى أن القرار جاء لأسباب غير رياضية.