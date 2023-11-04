"بالأدلة .. أنمار الحائلي مُسيطر عليه ولا يدير الاتحاد بنفسه"

صمت رئيس الاتحاد أمام ما يحدث على يد نونو سانتو يثير الشكوك حوله..

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تزيد الشكوك حول أنمار الحائلي؛ رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي "المؤسسة غير الربحية"، في ظل صمته أمام التراجع الكبير الذي يعيشه الفريق حاليًا تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

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العميد خسر أمس الجمعة مواجهته أمام الشباب بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، ليواصل سلسلة اللا انتصارات للمباراة الخامسة على التوالي.

هذه النتائج تسببت في ثورة غضب تجاه الحائلي، ليخرج الإعلامي هتان النجار مهاجمًا له، عبر برنامج "برا الـ18": "لو سألتني اليوم سأقول إن الإبقاء على برونو هنريكي وطارق حامد أفضل من استقطاب أسماء كبيرة ولا يقدومون شيئًا مأمولًا، لذلك يمكنني أن أقول لأنمار الحائلي (إذا كان الاتحاد يديره أكثر من شخص فلا عيب من الإعلان، عليك التوضيح لجمهور الاتحادي)، أنا أقول إن هناك أحد عنده سلطة وقوة أكبر من أنمار الحائلي هو من يسير الأمور داخل النادي.

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وأضاف: "بصراحة المعطيات أمامي تقول أن هناك شخص آخر يدير النادي؛ صفقة المدافع التي تمت في آخر يوم بالميركاتو تؤيد ذلك، صفقة فيصل الغامدي حتى آخر الوقت رغم أن الاتحاد كان خلية نحل لإتمامها إلا أن هناك من كان يقول أنها ستفشل، لاعبون كانوا قريبين من الاتحاد ولم يتم التعاقد؛ آخرهم راموس الذي سافر له المسؤولون للتوقيع معه ولم يتم، لأنه شعر أن هناك أمور غير واضحة في العقد، من يدير هذا المشهد؟ أنمار الحائلي؟ أستبعد ذلك".

النجار اختتم: "ليس عيبًا أن يخرج الحائلي للإعلان إذا لم تكن السلطة في يده، صحيح هو رئيس مجلس الإدارة لكن الأخطاء التي تحدث تحتاج لتوضيح، إذا كان الحائلي يشعر أن الصلاحيات ليست في يده، عليه الرحيل لحفظ ماء الوجه، فقد حقق الدوري والسوبر بعد غياب سنوات، وأنا متأكد أنه لم تكن لديه الرغبة في الاستمرار في رئاسة النادي، فما يحدث نحر للاتحاد ولا يليق بفريق كبير".

يذكر أن الاتحاد يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة مؤقتًا لحين انتهاء مباريات هذه الجولة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق 11 نقطة، والتي يحتلها الهلال.

SHAHID